Рівно рік тому в автокатастрофі загинула Ірина Бережна



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Смертельна аварія сталася в Хорватії – автомобіль, де перебувала Бережна, врізався в стовп

Ірина Бережна, колишній народний депутат Партії регіонів, загинула 5 серпня 2017 року. Трагедія сталася в Хорватії - автомобіль врізався в стовп. 8-річна дочка Ірини Даніелла, яка перебувала в автомобілі, залишилася жива.

За день до автокатастрофи Бережна з дочкою перебувала в Монако. ДТП сталося в ніч на неділю, близько 1:30, на трасі між містами Масляна і Поседарье в Хорватії.

Mercedes несподівано з'їхав з дороги і протаранив огорожу і врізався в стовп. При цьому швидкість машини, на якій були встановлені болгарські номери, судячи з пошкоджень, була дуже високою.

За словами очевидців, для того щоб витягти тіла загиблих із салону автомобіля, рятувальникам знадобилося кілька годин.

Ірина загинула у віці 36 років. Рідні, близькі та друзі попрощалися з Бережною 10 серпня 2017 року, в Трапезній церкві на території Києво-Печерської лаври.

Політика поховали на Звіринецькому кладовищі в Києві.

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