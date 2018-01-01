«Різдв'яне перемир'я»: бойовики гатять із мінометів

Позиції українських військовиків обстріляли з важкого озброєння на луганському та донецькому напрямках

Із початку доби 8 січня на лінії розмежування в зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО, розміщеному у Facebook. «Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і



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Позиції українських військовиків обстріляли з важкого озброєння на луганському та донецькому напрямках

Із початку доби 8 січня на лінії розмежування в зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО, розміщеному у Facebook.

«Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння оборонні укріплення Збройних Сил України... Загалом, з початку цієї доби, зафіксовано уже 6 фактів порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ», - наголошується у повідомленні.

При цьому уточнюється, що на луганському напрямку бойовики понад дві години вели вогонь із великокаліберних кулеметів та 120-мм мінометів по захисниках Луганського і випустили у цьому районі близько півсотні мін. Водночас неподалік Світлодарська противник обстріляв позиції ЗСУ з гранатометів та кулеметів.

На донецькому напрямку важкі міномети калібру 120-мм бойовики застосували на Приазов’ї по оборонцях Павлополя, а озброєння БМП, гранатомети і кулемети - поблизу Талаківки. Ще двічі, в обідній час, противник зі стрілецької зброї включно зі снайперами вів вогонь по опорних пунктах сил АТО довкола Новотроїцького.

«У обох із цих випадків наші захисники були вимушені дати ворогу адекватну відповідь зі стрілецької зброї», - додається у повідомленні.