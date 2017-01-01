Різдвяне перемир’я: на Луганщині активізувалися ворожі снайпери
- Сьогодні, 19:04
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За день бойовики здійснили чотири провокаційні обстріли позицій сил АТО
Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
За його даними, впродовж сьогоднішнього дня бойовики здійснили чотири провокаційні обстріли позицій сил АТО.
«На луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь по наших оборонних укріпленнях з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки поблизу Луганського. А у районі Новолуганського та Золотого активізувалися ворожі снайпери, які обстрілював опорні пункти української армії», - йдеться в повідомленні.
На донецькому напрямку в обідню пору зі стрілецької зброї противник порушував перемир’я біля шахти Бутівка.
«Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Збройних сил України забезпечують виконання усіх заходів з підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей», - зазначають у штабі АТО.
Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення, окрім того незаконні збройні формування суттєво зменшили кількість провокацій.