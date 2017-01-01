Доба в АТО минула без втрат серед українських військових

Минулої доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли позицій збройних сил України по всій лінії зіткнення

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення, окрім того незаконні збройні формування суттєво зменшили кількість провокацій. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. [READ_MORE]



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Минулої доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли позицій збройних сил України по всій лінії зіткнення

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення, окрім того незаконні збройні формування суттєво зменшили кількість провокацій. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції загиблих і поранених в лавах українських військ немає», — повідомив речник.

Загалом за словами Мотузяника, минулої доби російські окупаційні війська здійснили два обстріли позицій збройних сил України по всій лінії зіткнення. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Відзначимо, що від початку доби до 18:00 понеділка в зоні АТО була зафіксована відсутність обстрілів.