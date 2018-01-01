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    «Різдвяне перемир’я»: окупанти обстріляли українських бійців з гранатометів

    Від початку доби окупанти провели 2 обстріли позицій сил АТО
    Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я на Донбасі, у вівторок, 9 січня, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «На луганському напрямку, в обідній час, ворог прицільно застосував проти наших захисників піхотне озброєння, щоби
    • Сьогодні, 18:29
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    У зоні АТО окупанти не дотримуються режиму тиші
    У зоні АТО окупанти не дотримуються режиму тиші

    Від початку доби окупанти провели 2 обстріли позицій сил АТО

    Попри досягнуті домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я на Донбасі, у вівторок, 9 січня, російсько-окупаційні війська не спромоглися у повній мірі забезпечити режим тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На луганському напрямку, в обідній час, ворог прицільно застосував проти наших захисників піхотне озброєння, щоби спровокувати українських військових на відкриття вогню у відповідь. Зокрема, захисників Луганського з тимчасово окупованої Калинівки противник обстріляв із гранатометів», - йдеться в повідомленні.

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    На донецькому напрямку бойовики з непідконтрольного українському уряду Соснівського вели вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82-мм по оборонцях Павлополя.

    Загалом від початку доби окупанти провели 2 обстріли позицій сил АТО. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали, зазначають у штабі.

    Як повідомлялося, минулої доби військовослужбовці Збройних сил України змушені були відкривати вогонь у відповідь на обстріли їхніх позицій бойовиками. 

    Загалом протягом минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 6 обстрілів позицій ВСУ. Жоден український військовий не загинув, проте неподалік Світлодарська та Новотроїцька зазнали поранень троє військовослужбовців, один з них у тяжкому стані.

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