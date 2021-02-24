В Україні 73% громадян, які знають про санкції, засуджують Медведчука – опитування

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко

52% респондентів вважають, що санкції викликані проросійською діяльністю Медведчука

В Україні 75% громадян знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Більшість українців (58%) схвалюють це рішення РНБО. Не підтримують санкції 28% респондентів. Водночас серед тих, хто добре знає про рішення РНБО, 73% говорять про його підтримку, а 23% – протилежної думки.

За даними опитування, 52% респондентів вважають, що введення санкцій проти Медведчука викликано його проросійської діяльністю, 30% – вважають це розбірками між олігархами, 16 % стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це вказівками із боку США, 10% говорять про тиск на опозицію.

Як українці ставляться до санкцій проти Медведчука:

Опитування відбувалося 22-23 лютого 2021 року серед 2 500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження складає не більше ніж 2%.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.