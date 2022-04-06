Роботодавець зможе звільняти працівників під час війни. Які зміни готує Рада

Нардепи хочуть вирішити найбільш нагальні питання щодо подолання гострих воєнних викликів, які постали перед роботодавцями

Працівників зможуть звільнити за умови його відсутності на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці

Парламентарі мають намір внести зміни до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин у період війни. Відповідний законопроєкт з’явився 5 квітня у Раді, передає «Главком».

Законотворці констатували: нині залишаються невирішеними ряд проблем, а також зберігаються старі законодавчі прогалини, пов’язані з неефективною організацією трудових відносин як під час воєнного стану, так в мирний час. Цей законопроєкт, на думку авторів, дасть можливість частково вирішити найбільш нагальні питання щодо подолання гострих воєнних викликів, які постали перед роботодавцями в частині організації трудових відносин та забезпечення прав працівників.

Зокрема, законопроєкт пропонує запровадити на час оголошення воєнного або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин (накази, розпорядження власника або уповноваженого ним органу) можуть вестися в електронній формі або шляхом відправлення електронних носіїв.

Внаслідок активних бойових дій на території України та знищення майна роботодавців законопроєкт пропонує запровадити додаткові підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці. У цьому випадку вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.

Жахливі наслідки війни та наявність великої кількості її жертв зумовлюють введення додаткової підстави для розірвання трудового договору як відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

Окремо законопроєкт усуває стару законодавчу прогалину щодо порядку припинення трудового договору з працівником або фізичною особою, яка використовує найману працю у разі їх смерті, визнання судом безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Законопроєкт вводить норми, які пришвидшать перехід до обліку трудової діяльності працівника в електронній формі; визначається поняття сумісництва, що забезпечить можливість працівникам, які були вимушені покинути свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.

У період дії воєнного стану законопроєкт скасовує окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Крім того, нардепи пропонують врегулювати питання оплати додаткової відпустки окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності. Виплати здійснюватимуться за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. Також у зв’язку зі збільшенням категорій осіб, які мають право н використання зазначеної відпустки, проєктом акту пропонується зменшити її тривалість з 14 до 7 календарних днів.

Законопроєкт регламентує робочий час та часу відпочинку у період дії воєнного часу стосовно категорій працівників, яким може бути збільшено тривалість роботи впродовж тижня, відновлено механізм оплати праці за роботу у вихідний день, уточнено порядок надання щорічної основної відпустки. Також акцентовано увагу на тому, що запровадження подовженої тривалості роботи є правом, а не обов'язком роботодавця.

Іще законопроект передбачає відшкодування працівникам та роботодавцям грошей, пов’язаних з трудовими відносинами і втрачених внаслідок збройної агресії. З цією метою заплановано розроблення окремого механізму.

Також проєктом акту уточнено порядок та умови застосування механізму призупинення дії трудового договору, враховуючи виявлені непорозуміння щодо підстав та мети його впровадження, а також уникнення можливих ризиків зловживань з боку роботодавців та забезпечення трудових гарантій працівників в умовах воєнного стану. Наразі вказаний законопроєкт передано на розгляд до парламентського комітету.

Як відомо, в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.