Рашисти обстріляли Дергачі: половина міста без світла (фото)

У Дергачах, що на Харківщині, тільки за останню добу внаслідок російського обстрілу були пошкодженні 34 будинки

З початку війни прикордонне місто Харківської області Дергачі неодноразово обстрілювалося росіянами, це призвело до пошкодження більш ніж 100 будинків. Про це пише «Суспільне».

«До вчорашнього дня все місто було зі світлом, але вчора порозбивали теж високовольтні лінії, електропідстанції», – розповів голова Дергачівської об’єднаної територіальної громади В’ячеслав Задоренко. Зараз близько 50% містян не мають світла.

За його словами, у всіх інших населених пунктах громади постачання електроенергії припинилося ще три тижні тому. Причиною є цілеспрямовані обстріли рашистських авіації та артилерії: «Б’ють електропідстанції, б’ють високовольтні лінії, тягові підстанції руйнують».

У Дергачах, попри наближеність до кордону з Росією, триває евакуація населення. «Кожного дня доставляли людей за можливості на залізничні вокзали та в інші безпечні місця. У зв’язку з тим, що почастішали більш інтенсивні обстріли по житлових масивах нашої громади, ми надали рекомендаційний характер для того, щоб люди могли виїхати на більш безпечні території», – запевнив голова громади.

Він також пояснив, що в місті немає паніки, Збройні сили надійно захищають Дергачі, але, зважаючи на побачене у Бучі та інших передмістях Києва, місцева влада планує провести максимальну евакуацію мирного населення.

Частина громади перебуває під тимчасовою окупацією Росії. Це, за словами Задоренка, Козачолопанський округ, Токарівський, частина Цупівського, Проходи і Руська Лозова. «Немає можливості доставити туди гуманітарні грузи, немає інтернет-зв’язку, немає світла», – бідкається голова громади.

Свіжі фото руйнувань завданих рашистською армією у Дергачах – дивіться у фотогалереї.

Нагадаємо, окупанти обстрілювали Дергачі із установок залпового вогню «Град».

Рашисти не гребують ударами по дитячих садках та інших об’єктах соціальної сфери, які не мають жодного військового чи стратегічного значення.