В Італії невідомі підпалили віллу кремлівського пропагандиста Соловйова

Зараз двоповерхова вілла пустує, оскільки перебуває під арештом після введення санкцій проти Соловйова

Віллу одіозного путінського пропагандиста Володимира Соловйова, яка розташована в Італії на озері Комо, спалили невідові. Правоохоронці виявили на місці події покришки. Про це повідомила газета La Repubblica.

За даними видання, спроба підпалу вілли Ловено в місті Менаджо сталася вранці в середу. Про загоряння повідомили перехожі. Прибулі пожежники швидко загасили вогонь.

Як зазначив мер Менаджо Мікеле Спаджарі, зараз двоповерхова вілла пустує, оскільки знаходиться під арештом, після введення санкцій проти Соловйова.

За словами мера, вілла серйозно не постраждала. Прибулі на місце правоохоронці виявили покришки. Прокуратура почала розслідування інциденту.

Як повідомлялося, російський телеведучий Володимир Соловйов, проти якого запровадили санкції США та Євросоюз, не може поїхати на відпочинок на Захід, тож змушений проводити вихідні під Москвою.

Нагадаємо, що проти Соловйова перед початком російсько-української війни були запроваджені санкції Євросоюзу. Санкційні обмеження не дозволяють телепропагандисту літати до Італії, де на озері Комо, як ще 2017 та 2019 року виявили розслідування «Фонду боротьби з корупцією», розташовані дві вілли, що належать саме Соловйову.