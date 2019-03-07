«Росатом» хоче будувати нові блоки АЕС у Чехії



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Раніше уряд блокував угоду з «Росатомом» про будівництво нових блоків на двох чеських АЕС: у Дукованах та Темеліні

Однією з тендерних умов Чехії буде те, що третє ядерне джерело енергії у країні залишатиметься повністю під керівництвом держави після завершення проекту

Якщо Чехія оголосить тендер на будівництво нових блоків АЕС, «Росатом» розраховуватиме на участь у ньому. Про це заявив міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров.

Його чеська колега Марта Новакова (ANO) сказала, що однією з тендерних умов буде те, що третє ядерне джерело енергії у країні залишатиметься повністю під керівництвом держави після завершення проекту, повідомляє Radio Praha.

Міжурядова комісія Чехії та Росії 6 березня також обговорила взаємну співпрацю у сфері підтримки малого та середнього бізнесу, експорт до третіх країн та співробітництво в авіаційній галузі.

Раніше уряд блокував угоду з «Росатомом» про будівництво нових блоків на двох чеських АЕС: у Дукованах та Темеліні. Прем'єр Андрей Бабіш заявляв, що геополітика має бути фактором при розгляді майбутніх інвестицій в ядерну енергетику країни.

Джерело: Європейська правда