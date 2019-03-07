  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Росатом» хоче будувати нові блоки АЕС у Чехії

    • Розсилка
    <span>Раніше уряд блокував угоду з &laquo;Росатомом&raquo; про будівництво нових блоків на двох чеських АЕС: у Дукованах та Темеліні</span> - «Росатом» хоче будувати нові блоки АЕС у Чехії
    Раніше уряд блокував угоду з «Росатомом» про будівництво нових блоків на двох чеських АЕС: у Дукованах та Темеліні

    Однією з тендерних умов Чехії буде те, що третє ядерне джерело енергії у країні залишатиметься повністю під керівництвом держави після завершення проекту

    Якщо Чехія оголосить тендер на будівництво нових блоків АЕС, «Росатом» розраховуватиме на участь у ньому. Про це заявив міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров.

    Його чеська колега Марта Новакова (ANO) сказала, що однією з тендерних умов буде те, що третє ядерне джерело енергії у країні залишатиметься повністю під керівництвом держави після завершення проекту, повідомляє Radio Praha.

    Міжурядова комісія Чехії та Росії 6 березня також обговорила взаємну співпрацю у сфері підтримки малого та середнього бізнесу, експорт до третіх країн та співробітництво в авіаційній галузі.

    Раніше уряд блокував угоду з «Росатомом» про будівництво нових блоків на двох чеських АЕС: у Дукованах та Темеліні. Прем'єр Андрей Бабіш заявляв, що геополітика має бути фактором при розгляді майбутніх інвестицій в ядерну енергетику країни.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    Росія Чехія будівництво АЕС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ