Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка

Росія звинуватить Україну в будь-яких атаках у Чорному морі

Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема встановлюючи їх на підході до українських портів. Про це з посиланням на британський уряд повідомляє Reuters.

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За даними британської розвідки, Росія прагне атакувати цивільний морський транспорт, який перетинає гуманітарний коридор, аби стримати експорт українського зерна.

«Росія хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість звинуватить Україну в будь-яких атаках у Чорному морі», – йдеться в заяві МЗС Британії.

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Велика Британія прагне викрити тактику Росії та запобігти таким інцидентам, оприлюднивши дані розвідки.

Минулого місяця Велика Британія звинуватила Росію в тому, що 24 серпня вона атакувала цивільне вантажне судно в порту в Чорному морі. Ракетна атака була успішно заблокована українськими силами оборони.

Велика Британія повідомила, що працює з Україною та іншими партнерами для забезпечення безпеки судноплавства, і використовує свої можливості розвідки та спостереження для моніторингу російської діяльності в Чорному морі.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія вивела у Чорне море на бойове чергування два малих ракетних кораблі «Буян-М». Наголошується, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.