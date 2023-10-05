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Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Ворог прагне стримати експорт українського зерна
фото: Reuters

Росія звинуватить Україну в будь-яких атаках у Чорному морі

Росія може використовувати морські міни для ураження цивільних суден у Чорному морі, зокрема встановлюючи їх на підході до українських портів. Про це з посиланням на британський уряд повідомляє Reuters.

За даними британської розвідки, Росія прагне атакувати цивільний морський транспорт, який перетинає гуманітарний коридор, аби стримати експорт українського зерна.

«Росія хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість звинуватить Україну в будь-яких атаках у Чорному морі», – йдеться в заяві МЗС Британії.

Велика Британія прагне викрити тактику Росії та запобігти таким інцидентам, оприлюднивши дані розвідки.

Минулого місяця Велика Британія звинуватила Росію в тому, що 24 серпня вона атакувала цивільне вантажне судно в порту в Чорному морі. Ракетна атака була успішно заблокована українськими силами оборони.

Велика Британія повідомила, що працює з Україною та іншими партнерами для забезпечення безпеки судноплавства, і використовує свої можливості розвідки та спостереження для моніторингу російської діяльності в Чорному морі.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія вивела у Чорне море на бойове чергування два малих ракетних кораблі «Буян-М». Наголошується, що рівень ракетної небезпеки дуже високий.

Теги: росія Чорне море експорт Велика Британія транспорт британська розвідка

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