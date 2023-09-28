До України приїхав новопризначений міністр оборони Британії

Разом із Шаппсом прибув керівник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс приїхав до України з першим візитом на новій посаді. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Разом із Шаппсом прибув керівник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

«Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою», – заявив Зеленський.

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Разом із британським міністром глава держави обговорив посилення української ППО перед зимою та початок переговорів з Лондоном щодо безпекових гарантій для України.

Шаппс запевнив, що Україна «залишається на вістрі» уваги британців й стоятиме пліч-о-пліч. Він передав вітання від прем'єр-міністра Ріші Сунака та свого попередника Бена Воллеса.

Нагадаємо, раніше новий очільник міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував своє призначення на посаду. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну проти варварського вторгнення росіян.