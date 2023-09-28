Головна Країна Політика
search button user button menu button

До України приїхав новопризначений міністр оборони Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України приїхав новопризначений міністр оборони Британії
фото: Офіс президента

Разом із Шаппсом прибув керівник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс приїхав до України з першим візитом на новій посаді. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Разом із Шаппсом прибув керівник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін.

«Дякую за потужну фінансову, оборонну, гуманітарну підтримку України! Наша співпраця у військовій сфері суттєво розширює можливості українських воїнів на полі бою», – заявив Зеленський.

Разом із британським міністром глава держави обговорив посилення української ППО перед зимою та початок переговорів з Лондоном щодо безпекових гарантій для України.

Шаппс запевнив, що Україна «залишається на вістрі» уваги британців й стоятиме пліч-о-пліч. Він передав вітання від прем'єр-міністра Ріші Сунака та свого попередника Бена Воллеса.

Нагадаємо, раніше новий очільник міноборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував своє призначення на посаду. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати Україну проти варварського вторгнення росіян.

Теги: Україна Велика Британія Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними журналістів, британські й російські чиновники регулярно зустрічалися протягом останніх півтора року
ЗМІ: Британія півтора року вела таємні переговори з Росією
23 вересня, 12:33
У Британії погоджуються, що в інтересах Заходу підтримувати Україну, щоб вона лишалась демократичною
Велика Британія підтримуватиме Україну незалежно від результатів виборів США
25 вересня, 04:12
Концентрація мін в окупованих Росією регіонах уповільнила контрнаступ України
Британські військові розповіли, як вчать українців розміновувати поля
25 вересня, 05:50

Політика

Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни
Україна стане президентською республікою? Нардеп анонсував зміни
До України приїхав новопризначений міністр оборони Британії
До України приїхав новопризначений міністр оборони Британії
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу (відео)
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу (відео)
Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони
Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони
Перезапуск БЕБ. У Раді зареєстровано оновлений законопроєкт
Перезапуск БЕБ. У Раді зареєстровано оновлений законопроєкт
Міноборони Азербайджану назвало кількість втрат під час військової операції в Карабасі
Міноборони Азербайджану назвало кількість втрат під час військової операції в Карабасі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі
21K
Воїни «Азов» під час штурму позицій взяли у полон окупантів, серед них командир
20K
Військовий психолог Андрій Козінчук: Треба рятувати не шлюб, треба рятувати себе
18K
Покровська батьківська субота 2023: нова дата, традиції та заборони
12K
Ярослав Гунька – військовий злочинець чи національний герой?
4984
Лондон закликав переглянути конвенцію щодо біженців

Новини

На півдні ЗСУ виснажують ворога і б’ють по його тилах – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 28 вересня
Сьогодні, 05:00
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Вчора, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Вчора, 04:37

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту