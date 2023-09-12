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Росія знайшла заміну дрону «Ланцет»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія знайшла заміну дрону «Ланцет»
Дрон-камікадзе «Скальпель» запускаю з катапульти
фото з відкритих джерел

«Скальпель» можна оснастити бойовою частиною загальною вагою до 5 кг

Російські окупанти розробили новий дроном-камікадзе «Скальпель». Безпілотник схожий на вже відомий БПЛА «Ланцет» від Zala. Про це пише Defence Express.

Зазначається, що розробкою займалося російське КБ «Восток». Вже є інформація про льотні випробування баражуючого боєприпасу і вже деякі підрозділи вже подали заявки, але ще «знаходяться в постійному діалозі з військовими за технічними вимогами до дрону».

Згідно з заявленими характеристиками, «Скальпель» має відсік корисного навантаження діаметром 125 мм і довжиною 650 мм, завдяки чому його можна оснастити бойовою частиною загальною вагою до 5 кг. При цьому у дрона максимальна злітна вага до 10,5 кг, а швидкість до 120 км і дальність польоту до 40 км. БПЛА запускаю з катапульти.

Зовні дрон схожий з безпілотником «Ланцет». За інформацією розробників, у дрона деякі компоненти мають іноземне походження.

Нагадаємо, незодавно Росія збудувала завод із виробництва іранських дронів. За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви.

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Теги: війна окупанти росія

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