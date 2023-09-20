Ворожі дрони влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці
Роботу Кременчуцького НПЗ тимчасово припинено
У результаті російської терористичної атаки на Полтавщину у ніч на 20 вересня сталася пожежа на нафтопереробному заводі у Кременчуці. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Уночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину.
«Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БпЛА. На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа», – розповів Лунін.
На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.
Станом на зараз відомо, що постраждалих немає.
Раніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що окупанти завдали ударів по Полтавській області в ніч проти 20 вересня.
Згодом стало відомо, що вибухи прогриміли у Кременчуці.
Нагадаємо, що в деяких регіонах України вночі була оголошена повітряна тривога.
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