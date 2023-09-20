Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворожі дрони влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворожі дрони влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці
Кременчуцький НПЗ зазнав атаки ворожих дронів
фото ілюстративне

Роботу Кременчуцького НПЗ тимчасово припинено

У результаті російської терористичної атаки на Полтавщину у ніч на 20 вересня сталася пожежа на нафтопереробному заводі у Кременчуці. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Уночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину.

«Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БпЛА. На жаль, є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Сталася пожежа», – розповів Лунін.

На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.

Станом на зараз відомо, що постраждалих немає.

Раніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що окупанти завдали ударів по Полтавській області в ніч проти 20 вересня.

Згодом стало відомо, що вибухи прогриміли у Кременчуці.

Нагадаємо, що в деяких регіонах України вночі була оголошена повітряна тривога.

Теги: Полтавщина безпілотник вибух окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для гасіння пожежі у складських приміщеннях використовували робота, яким можна керувати дистанційно
Удар по Львову: рятувальники загасили пожежу за допомогою робота (відео)
Вчора, 19:11
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
РФ майже щоночі атакує Україну іранськими дронами
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Тогарев підкреслив, що розслідування того, як дрон опинився в Болгарії, триває
Дрон із вибухівкою упав у Болгарії: міністр оборони Тагарев заявив про ризики
Вчора, 10:22
Оператори «Армії дронів» порушують плани окупантів
«Армія дронів» встановила рекорд зі знищення техніки окупантів
18 вересня, 16:00
Наслідки атаки дронів на Львів
Атака на Львів: знищено 300 тонн гуманітарки, зокрема з Ватикану
Вчора, 15:16
Українські воїни атакували дронами-камікадзе блокпост окупантів (відео)
Українські воїни атакували дронами-камікадзе блокпост окупантів (відео)
Вчора, 19:17
Місцевих мешканців закликають не залишати укриттів
На Полтавщині лунають вибухи
Сьогодні, 03:47
На Полтавщину зайшло кілька груп ударних дронів
Атака на Полтавщину: де прогриміли вибухи
Сьогодні, 06:22

Події в Україні

Ворожі дрони влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці
Ворожі дрони влучили в нафтопереробний завод у Кременчуці
Атака на Полтавщину: де прогриміли вибухи
Атака на Полтавщину: де прогриміли вибухи
На одному з напрямків втрати окупантів суттєво збільшились: аналіз ISW
На одному з напрямків втрати окупантів суттєво збільшились: аналіз ISW
ЗСУ просунулись на одному з напрямків – ISW
ЗСУ просунулись на одному з напрямків – ISW
Стало відомо, коли в Україну прибудуть танки Abrams від США
Стало відомо, коли в Україну прибудуть танки Abrams від США
На Полтавщині лунають вибухи
На Полтавщині лунають вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
35K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
24K
Мінпраці РФ видало головну військову таємницю Кремля
22K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
22K
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
19K
Виплати 1000 євро для біженців: у якій країні можна отримати

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту