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    Кримінал

    Названо точну кількість російських військовополонених

    Наразі офіційно військовополонених РФ в Україні 562 особи - Названо точну кількість російських військовополонених
    Наразі офіційно військовополонених РФ в Україні 562 особи

    Із полоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права

    На сьогодні в Україні офіційно перебуває 562 особи російських військовополонених. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

    «Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи. А є ще так званий «вантаж-200» – ми теж тут формуємо дані і організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом», – озвучила дані Ірина Верещук, додавши, що на кожного з них надсилають картки до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

    Верещук зазначила, що з усіма полоненими зі сторони РФ поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

    Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова підтвердила факт створення спеціальних таборів для російських військовополонених, згідно з Женевською конвенцією. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість узятих у полон російських окупантів. За його словами, для їхнього утримання довелося створити спеціальну структуру. Пізніше Кабмін створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими, який очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

    Відзначимо, що кілька днів тому президент Зеленський називав інші цифри. Він казав, що Україна взяла у полон майже тисячу російських військових.

    Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна полон обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
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    Названо точну кількість російських військовополонених