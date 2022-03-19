Названо точну кількість російських військовополонених

Із полоненими поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права

На сьогодні в Україні офіційно перебуває 562 особи російських військовополонених. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Наразі офіційно військовополонених РФ у нас 562 особи. А є ще так званий «вантаж-200» – ми теж тут формуємо дані і організовуємо роботу разом із Червоним Хрестом», – озвучила дані Ірина Верещук, додавши, що на кожного з них надсилають картки до Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Верещук зазначила, що з усіма полоненими зі сторони РФ поводяться відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова підтвердила факт створення спеціальних таборів для російських військовополонених, згідно з Женевською конвенцією. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість узятих у полон російських окупантів. За його словами, для їхнього утримання довелося створити спеціальну структуру. Пізніше Кабмін створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими, який очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Відзначимо, що кілька днів тому президент Зеленський називав інші цифри. Він казав, що Україна взяла у полон майже тисячу російських військових.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

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