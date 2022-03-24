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    Думки вголос

    Світове православ'я готує суд на Кирилом, а в Україні... досі моляться за нього

    • Юрій Чорноморець

      Провідний сучасний український теолог і патролог, філософ

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    Гундяєв показав на чиєму він боці. Чого чекають українці - Світове православ'я готує суд на Кирилом, а в Україні... досі моляться за нього
    Гундяєв показав на чиєму він боці. Чого чекають українці
    фото з відкритих джерел

    Триває місяць з початку ганебного повномасштабного вторгнення Росії в Україну

    Мовою оригіналу

    УПЦ МП продолжает рассказывать старые нарративы.

    Мы поминаем Кирилла, но его поминают другие предстоятоятели поместных церквей и среди них даже митрополит Епифаний.

    1. Поминать Кирилла как своего господина-предстоятеля – одно дело, поминать как предстоятеля другой церкви – другое дело. Кто не понял разницы или идиот или врет – привет митрополиту Клименту Ниженскому (Вечере), о.Николаю Данилевичу и прочим нет слов каким деятелям информационной войны против Украины.
    2. Митрополит Епифаний прекратил поминать Кирилла с началом войны.
    3. Скоро над Кириллом суд и его вообще низложат и потому сами споры о его поминании сегодня или непоминании другими поместными церквями напоминают мне анекдот «потел ли больной перед смертью», «записали ли про пот в медицинскую карточку».
    4. Итак, пока мировое православие готовит суд над Кириллом, его вассалы в Украине бояться перестать его поминать, бояться возвысить голос на защиту своего народа ежедневно и ежечасно («мы сказали когда-то», «галочка вот тут стоит»). И бояться действовать. Просто девочки из детского садика, не мужики, просто дети, а не епископы, просто самовлюбенные фифы, а не монахи.

    Будьте прокляты Богом и историей – каждый епископ, который в Украине остается вместе с Кириллом и его обожаемым хозяином Путиным. Если ранее Вы могли хоть чем-то оправдаться, то теперь Вы подлежите суду и гиеене огненной.

    И пусть суд Церкви и суд человеческий тоже Вас постигнет!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Світове православ'я готує суд на Кирилом, а в Україні... досі моляться за нього