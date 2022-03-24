Ніякі орди не побороли це синє небо і жовте поле

Не корились біді ніколи це синє небо і жовте поле

Двадцять років тому, в 2002, в журналі «Соборність» була надрукована добірка моїх віршів, за яку я одержав свою першу літературну відзнаку – премію імені Івана Кошелівця.

Сьогодні один вірш із тієї добірки я подумки повторюю знову:

* * *

Моя країно, моя ти доле –

Це синє небо і жовте поле.

Твій образ очі злостивцям коле –

Це синє небо і жовте поле.

Ніякі орди не побороли

Це синє небо і жовте поле.

Жили віками з тавром крамоли

Це синє небо і жовте поле.

Та не корились біді ніколи

Це синє небо і жовте поле.

Ні, не для тебе, імперський орле,

Це синє небо і жовте поле.

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