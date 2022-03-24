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    Думки вголос

    Не для тебе, імперський орле, це синє небо і жовте поле

    • Сергій Борщевський

      Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

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    Ніякі орди не побороли це синє небо і жовте поле - Не для тебе, імперський орле, це синє небо і жовте поле
    Ніякі орди не побороли це синє небо і жовте поле

    Не корились біді ніколи це синє небо і жовте поле

    Двадцять років тому, в 2002, в журналі «Соборність» була надрукована добірка моїх віршів, за яку я одержав свою першу літературну відзнаку – премію імені Івана Кошелівця.

    Сьогодні один вірш із тієї добірки я подумки повторюю знову:

    * * *
    Моя країно, моя ти доле –
    Це синє небо і жовте поле.

    Твій образ очі злостивцям коле –
    Це синє небо і жовте поле.

    Ніякі орди не побороли
    Це синє небо і жовте поле.

    Жили віками з тавром крамоли
    Це синє небо і жовте поле.

    Та не корились біді ніколи
    Це синє небо і жовте поле.

    Ні, не для тебе, імперський орле,
    Це синє небо і жовте поле.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Не для тебе, імперський орле, це синє небо і жовте поле