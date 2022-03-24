Не для тебе, імперський орле, це синє небо і жовте поле
Не корились біді ніколи це синє небо і жовте поле
Двадцять років тому, в 2002, в журналі «Соборність» була надрукована добірка моїх віршів, за яку я одержав свою першу літературну відзнаку – премію імені Івана Кошелівця.
Сьогодні один вірш із тієї добірки я подумки повторюю знову:
* * *
Моя країно, моя ти доле –
Це синє небо і жовте поле.
Твій образ очі злостивцям коле –
Це синє небо і жовте поле.
Ніякі орди не побороли
Це синє небо і жовте поле.
Жили віками з тавром крамоли
Це синє небо і жовте поле.
Та не корились біді ніколи
Це синє небо і жовте поле.
Ні, не для тебе, імперський орле,
Це синє небо і жовте поле.