Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни перекидають військових на північ тимчасово окупованого Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни перекидають військових на північ тимчасово окупованого Криму
фото з відкритих джерел

Окупанти почали шукати робочих для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники перекидають військових на північ півострова. Про це повідомили у представництві президента в АР Крим.

«За інформацією з відкритих джерел, на північ окупованого півострова через Сімферополь продовжують завозити вантажівки російських військових, в основному з 126 бригади берегової охорони ЧФ РФ», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними представництва, окупанти почали шукати робочих для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська намагаються ввести в оману Сил оборони України на півдні України.

Ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) – Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим).

За даними Генштабу, ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів.

Читайте також:

Теги: окупанти вантажівки Сімферополь деокупація Крим війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники ФСБ закидають чоловікові диверсійну діяльність
Окупанти арештували кримського татарина та його дружину, «шиють» підрив залізниці
Сьогодні, 09:39
Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом
Служать окупантам у Криму: двоє уродженців Рівненщини постануть перед судом
Вчора, 13:33
Окупанти обґрунтовували фортифікаційні роботи начебто реконструкцією набережної
Окупанти окопуються по лінії берега в Криму: чи стане це перешкодою для контрнаступу ЗСУ
5 березня, 18:06

Події в Україні

СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні «від імені» зарубіжних медіа
СБУ викрила спроби російських спецслужб збирати розвіддані в Україні «від імені» зарубіжних медіа
Гайдай повідомив про нову тактику росіян на Луганщині
Гайдай повідомив про нову тактику росіян на Луганщині
Правоохоронці виявили місце дислокації окупантів у Миколаївській області (фото)
Правоохоронці виявили місце дислокації окупантів у Миколаївській області (фото)
Росіяни перекидають військових на північ тимчасово окупованого Криму
Росіяни перекидають військових на північ тимчасово окупованого Криму
СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира
СБУ затримала колишнього співробітника-дезертира
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
27K
Доля 8 березня: соцмережі шоковані несподіваними результатами соцопитування
15K
Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
13K
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
12K
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9074
Розстріл українського воїна: Лубінець відправив відео омбудсманам із різних країн

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Вчора, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Вчора, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту