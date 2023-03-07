Росіяни перекидають військових на північ тимчасово окупованого Криму
Окупанти почали шукати робочих для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.
У тимчасово окупованому Криму російські загарбники перекидають військових на північ півострова. Про це повідомили у представництві президента в АР Крим.
«За інформацією з відкритих джерел, на північ окупованого півострова через Сімферополь продовжують завозити вантажівки російських військових, в основному з 126 бригади берегової охорони ЧФ РФ», – йдеться в повідомленні.
Також, за даними представництва, окупанти почали шукати робочих для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.
Як повідомлялося, російські окупаційні війська намагаються ввести в оману Сил оборони України на півдні України.
Ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) – Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим).
За даними Генштабу, ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів.
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