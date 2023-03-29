Міноборони повідомило про втрати України та Росії у війні

Співвідношення вбитими сягає 1 до 10 в користь України

Втрати ворога на війні в рази більше, аніж в України. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«На жаль, втрати – це неминучий наслідок війни. Без втрат не буває. Одна з головних задач воюючої сторони – знищення фізичної сили противника. Але втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння», – йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що втрати в РФ були більші і в 2014-2015, але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь.

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«У нас бувають такі дні на сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середій коефіцієнт нижчий, але менше з тим», – додала вона.

За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 березня орієнтовно склали 172 340 осіб (+610 за добу).

До слова, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.