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Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
фото: radiosvoboda.org

У так званій «ЛНР» ухвалили «закони» щодо міських та муніципальних органів. У цих так званих документах не згадується місто Попасна

Луганська обласна військова адміністрація вважає, що відсутність згадки про місто Попасна у так званих «законах» свідчить про визнання Росією повного знищення цього міста. Про це повідомили у фейсбуці ОВА.

Росіяни ухвалили 11 міських та 17 муніципальних округів: в жодному з переліків немає міста Попасна. У ОВА вважають, що це є доказом того, що місто відбудовувати не збираються.

«Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні», – повідомили в адміністрації.

Також в ОВА зазначають, що на тимчасово окупованих територіях росіяни жорсткіше почали вимагати припинення українського громадянства. Зараз при влаштуванні на роботу чи отриманні соціальних виплат наявність лише паспорту РФ не влаштовує окупантів.

За даними ОВА, росіяни не припиняють використовувати цивільне населення як живий щит. В Адміністрації кажуть, що засоби ППО ворога можна помітити серед житлових кварталів, а техніку вони розміщують поряд з лікарнями та школами. 

Нагадаємо, що нещодавно президент звільнив голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

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Теги: Луганщина росіяни населення місто президент Попасна окупанти

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