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    Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)

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    Збройні сили&nbsp;провели тактико-спеціальні навчання десантно-штурмових підрозділів - Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)
    Збройні сили провели тактико-спеціальні навчання десантно-штурмових підрозділів
    Фото: Міноборони

    Під час бойового вишколу, відбувся штурм панівної висоти

    На півдні України підрозділи десантно-штурмових військ провели тактико-спеціальні навчання з відбиття загрози з моря. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    Під час навчань військові отримували навички швидко висуватися на небезпечні напрямки і утримувати противника, що висадився на узбережжі, до приходу основних сил.

     

    «Під час бойових навчань відбувся штурм панівної висоти. Особлива увага приділялася вмінню командирів управляти підрозділом, стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, вміло використовувати всі вогневі засоби, а також результати вогневого ураження противника», - йдеться в повідомленні.

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    Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)
    Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)
    Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)
    Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)
    Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)
    Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)
    Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)

    Відзначається, що з поставленими завданнями десантники впоралися. За тимчасовими показниками і злагодженими діями всі підрозділи були оцінені, як готові виконувати бойові завдання.

     

    Теги: ЗСУ армія військові навчання військові навчання
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