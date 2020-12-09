Десантники відбили ворожий «штурм» на півдні України (відео)

Під час бойового вишколу, відбувся штурм панівної висоти

На півдні України підрозділи десантно-штурмових військ провели тактико-спеціальні навчання з відбиття загрози з моря. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Під час навчань військові отримували навички швидко висуватися на небезпечні напрямки і утримувати противника, що висадився на узбережжі, до приходу основних сил.

«Під час бойових навчань відбувся штурм панівної висоти. Особлива увага приділялася вмінню командирів управляти підрозділом, стежити за ходом бою, вести розвідку противника, своєчасно ставити завдання підлеглим, вміло використовувати всі вогневі засоби, а також результати вогневого ураження противника», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з поставленими завданнями десантники впоралися. За тимчасовими показниками і злагодженими діями всі підрозділи були оцінені, як готові виконувати бойові завдання.