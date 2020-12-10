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    Starship вибухнув під час тестового запуску: вражаюче відео

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    Starship вибухнув під час тестового запуску - Starship вибухнув під час тестового запуску: вражаюче відео
    Starship вибухнув під час тестового запуску

    Корабель Ілона Маска пройшов польотні випробування на 12,5 кілометра, однак здійснити м'яку посадку йому не вдалося

    Компанія SpaceX у четвер проводила випробування прототипу SN8 корабля Starship, які закінчилися вибухом апарату.

    Запуск прототипу з серійним номером 8 (SN8) відбувався зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас. 

    Корабель Ілона Маска пройшов польотні випробування на 12,5 кілометра, однак здійснити м'яку посадку йому не вдалося – апарат вибухнув під час приземлення.

    Апарат піднявся на розрахункову висоту та провів маневр нахилу й спуску, однак Starship не зміг здійснити успішне приземлення.

    Ілон Маск повідомив, що швидкість корабля була надто високою перед приземленням і SN8 розбився. Це сталося через те, що під час посадки тиск у верхньому баку був занадто низьким, що викликало нестачу тяги.

    У вересні 2019 року Ілон Маск показав прототип багаторазового космічного корабля, який може перевозити вантажі та екіпаж на Марс і Місяць. Апарат під назвою Starship має довжину в 50 метрів, а маса без урахування палива і вантажу близько 120 тонн.

    Нагадаємо, що SpaceX і NASA запустили перший екіпаж на Міжнародну космічну станцію.

    До слова, Україна планує приєднатися до США та їх першої місії на Марс.

    Крім того, японці планують відправити до Марса апарат з 8К-камерою.

    Зазначимо, що Китай відправив свою першу місію на Марс.

    Теги: корабель Ілон Маск SpaceX
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