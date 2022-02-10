Росія блокує Чорне та Азовське море: заява МЗС

На думку фахівців, Росія готується до чогось на кшталт «морської блокади» українських портів під виглядом ракетних та артилерійських навчань

Україна висловила протест Росії через можливу блокаду акваторії Чорного та Азовського морів

Росія заявила про намір блокувати частину акваторії Чорного моря, Азовське море та Керченську протоку. В МЗС України повідомили про рішучий протест через такі дії Москви. Про це йдеться в заяві МЗС України.

«Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України», – заявили в МЗС України.

Такі дії держави-агресорки є частиною гібридної війни і є неприпустимим. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права. Мовиться, зокрема про Статут ООН, резолюції Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права.

В МЗС зазначили, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь.

Напередодні стало відомо, що Росія під приводом військових навчань готується блокувати українські морські порти, не залишаючи проходу для торгових суден.

Карта перекриття Чорного та Азовського морів, фото: Andrii Klymenko / Facebook

Напередодні стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів.

Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.



