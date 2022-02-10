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    Жарт Путіна про зґвалтування шокував Білий дім

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    Путін так&nbsp;прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: &laquo;Нравится-не нравится &ndash; терпи, моя красавица!&raquo; - Жарт Путіна про зґвалтування шокував Білий дім
    Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: «Нравится-не нравится – терпи, моя красавица!»
    фото: EPA / Scanpix / LETA

    У США прокоментували слова Путіна «Терпи, моя красуне»

    Білий дім засуджує адресоване Україні висловлювання президента РФ Володимира Путіна на підсумковій пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

    На запитання журналіста про те, як у Білому домі відреагували на фразу Путіна на адресу України в контексті Мінських угод «нравится-не нравится – терпи, моя красавица», що було сприйнято, як невдалий жарт про зґвалтування України, Псакі відповіла: «Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування напевно викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника».

    Речниця Білого дому також зазначила, що США ніколи не стримували «своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, які випливають із вуст президента Путіна та представників російського керівництва».

    «І, звичайно ж, цей «жарт» не викликає у нас захоплення», – додала Псакі.

    Після перемовин із президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого Путін так прокоментував виконання Україною Мінських домовленостей: «Нравится-не нравится – терпи, моя красавица!» Це перефраз уривку з пісні російського гурту «Красная плесень», в якому описується зґвалтування дівчини. В офіційній стенограмі пресконференції Путіна та Макрона на сайті Кремля цієї фрази немає.

    Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Путіна, сказав, що це «невеликий перебір»: «Україна дуже терпляча. Я вважаю, що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І важливо для росіян. Тому що від нашої терплячості залежить ескалація».

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    Теги: США Мінські угоди Путін путінський режим агресія Володимир Зеленський Україна президент зґвалтування жарт
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    Жарт Путіна про зґвалтування шокував Білий дім