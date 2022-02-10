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    Угорщина відмовила НАТО на тлі російської загрози

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    Угорщина не хоче розміщувати у себе додаткові війська НАТО - Угорщина відмовила НАТО на тлі російської загрози
    Угорщина не хоче розміщувати у себе додаткові війська НАТО
    фото: Defense Express

    Будапешт сказав Альянсу «ні», не зважаючи на російську загрозу для всієї Європи

    Влада Угорщини заявила, що вже має на своїй території війська НАТО – угорські війська. А тому уряд не погодиться на розміщення додаткових сил Альянсу на території країни. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає Euronews.

    «Ні, ми на це не погодилися і не погодимося, тому що на території нашої країни вже є війська НАТО, це угорські збройні сили. Вони у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тому нам не потрібні додаткові війська на території Угорщини», – заявив Сійярто.

    Сійярто закликав Захід та Росію продовжувати перемовини задля уникнення «найгіршого сценарію» у конфлікті Росії з Україною. Він підкреслив, що не хоче нової Холодної війни, адже в такому випадку страждатимуть країни Центральної Європи.

    До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має репутацію відверто проросійського політика, не приховує своєї зацікавленості в тісних відносинах із Москвою та не цурається дружби з Путіним. Віктор Орбан не називає ситуацію в Україні війною, тим більш російсько-українською війною.

    Нещодавно Зеленський вперше поговорив з прем'єром Угорщини та запросив його в Україну. У червні минулого року Орбан казав, що хоче зустрітись із Зеленським.

    Як відомо, Північноатлантичний альянс вирішив посилити присутність у країнах Східної Європи через дії Росії з нарощування військ біля українського кордону.

    На початку лютого Сполучені Штати почали перекидання додаткових військ до Європи на військово-транспортних літаках. До Польщі та Німеччини перекинуть приблизно дві тисячі американських військових.

    Додамо, що 4 лютого перші американські десантники прибули до Польщі.

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    Теги: ЄС Росія НАТО Будапешт війна Угорщина агресія військові Віктор Орбан
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    Угорщина відмовила НАТО на тлі російської загрози