Росія екстрадувала в Україну кікбоксера, підозрюваного у вбивстві



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Вадима Оленчика підозрюють у вбивстві

Процес повернення Оленчика тривав від початку року

Росія екстрадувала до України майстра бойових мистецтв Вадима Оленчика, якого підозрюють у вбивстві. Суд арештував його на 2 місяці.

Про це заявила речниця прокуратури Києва Надії Максимець.

За словами Маскимець, процес повернення Оленчика тривав від початку року. 15 лютого 2019 року року ГПУ направила до РФ запит про видачу підозрюваного для притягнення його до кримінальної відповідальності. 2 серпня цей запит був задоволений. З того часу тривав процес екстрадиції, який завершився минулого тижня.

«На сьогодні Солом'янським районним судом столиці задоволено клопотання Київської місцевої прокуратури №9 про взяття його під варту строком на 60 днів без права на заставу», — заявила речниця столичної прокуратури.

Вона також додала, що підозрюваний не визнає своєї вини в інкримінованому злочині, але проведеними слідчими діями та експертизами повністю підтверджується його причетність до цього злочину.

Раніше повідомлялось, що про затримання Оленчика повідомили російські правоохоронці через Інтерпол.

Вадим Оленчик — дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон Європи та п'ятикратний чемпіон України з тайського боксу.

Джерело: Українська правда