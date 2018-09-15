Росія хоче окупувати Азовське море так само, як Крим - Порошенко

Президент підкреслив, що Росія не зупиниться в своїх незаконних діях, то вихід один - чергові санкції

«Мета Росії - окупувати Азовське море так само, як був окупований Крим. Це жорстке порушення міжнародного права, і ми не можемо це прийняти. Ми зміцнюємо наших військових там і порушуємо справу проти Росії в міжнародній постійній палаті третейського суду», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив, що Україна має абсолютно чіткий правовий статус в Азовському морі, і якщо Росія не зупиниться в своїх незаконних діях, то вихід один - чергові санкції.

«Росія не має права атакувати або спиняти наші судна, які перевозять товари та пасажирів з двох важливих портів України, Маріуполя та Бердянська. Якщо Росія не зупиниться, у нас є лише один інструмент – санкції», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, співробітники прикордонної служби ФСБ Росії здійснили провокацію проти українських прикордонників. Інцидент стався в районі Довжанської коси. Російський прикордонний катер на великій швидкості проплив на небезпечно близькій відстані від українського судна. Українські прикордонники рекомендували росіянам змінити курс, на що ті знову відповіли небезпечним маневром, створивши небезпечні для навігації умови.