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    Росія хоче окупувати Азовське море так само, як Крим - Порошенко

    • Розсилка
    Петро Порошенко - Росія хоче окупувати Азовське море так само, як Крим - Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент підкреслив, що Росія не зупиниться в своїх незаконних діях, то вихід один - чергові санкції

    Президент України Петро Порошенко заявляє, що метою Росії є окупація Азовського моря так само, як був окупований Крим, і саме на це спрямовані всі її останні провокації в цьому районі. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє прес-служба глави держави.

    «Мета Росії - окупувати Азовське море так само, як був окупований Крим. Це жорстке порушення міжнародного права, і ми не можемо це прийняти. Ми зміцнюємо наших військових там і порушуємо справу проти Росії в міжнародній постійній палаті третейського суду», - наголосив Президент.

    Глава держави підкреслив, що Україна має абсолютно чіткий правовий статус в Азовському морі, і якщо Росія не зупиниться в своїх незаконних діях, то вихід один - чергові санкції.

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    «Росія не має права атакувати або спиняти наші судна, які перевозять товари та пасажирів з двох важливих портів України, Маріуполя та Бердянська. Якщо Росія не зупиниться, у нас є лише один інструмент – санкції», - зазначив Порошенко.

    Нагадаємо, співробітники прикордонної служби ФСБ Росії здійснили провокацію проти українських прикордонників. Інцидент стався в районі Довжанської коси. Російський прикордонний катер на великій швидкості проплив на небезпечно близькій відстані від українського судна. Українські прикордонники рекомендували росіянам змінити курс, на що ті знову відповіли небезпечним маневром, створивши небезпечні для навігації умови.

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