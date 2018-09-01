Порошенко розказав американським конгресменам про дії Росії в Азовському морі



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Президент України зустрівся з делегацією Конгресу США

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні провів зустріч із делегацією Конгресу США. Про це повідомляє Банкова.

Петро Порошенко висловив вдячність за важливу роль Конгресу США у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи послідовну підтримку надання Україні летальної оборонної зброї та посилення санкційного тиску на Росію.

Було скоординовано подальші кроки щодо посилення міжнародних зусиль для деокупації українського Криму та Донбасу. Глава держави привернув увагу до протиправної діяльності РФ в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Відбувся обмін думками щодо загроз для енергетичної безпеки Європи через реалізацію проекту «Північний потік-2».

Було обговорено прогрес України у реалізації програм реформ та розвиток співпраці з МВФ.

Президент України також висловив сподівання на підтримку конгресменами зусиль України, що спрямовані на офіційне визнання США Голодомору геноцидом українського народу.

Нагадаємо, вночі на 1 вересня близько півночі, берегова охорона ФСБ РФ затримала на шляху з Маріуполя поблизу Бердянська український балкер Amadore.

Раніше США засудили ворожі дії Росії в Азовському морі і Керченській протоці щодо суден, що прямують в українські порти.