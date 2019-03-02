Росія не визнає рішення суду в Гаазі за позовом «Нафтогазу»



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Вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює в майже п’ять мільярдів доларів

Росія не визнає рішення Третейського суду в Гаазі про визнання провини Росії в питанні втрати Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» своїх активів в анексованому Криму.

«Російська Федерація у відповідному розгляді не брала участі і не визнає часткове рішення в зв’язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК «Нафтогаз» та інших до Російської Федерації», – повідомляють російські інформагенції з посиланням на прес-службу міністерства юстиції Росії.

Постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила угоду про захист інвестицій, експропріювавши активи «Нафтогазу України» і його дочірніх підприємств в анексованому Криму, заявили 1 березня в «Нафтогазі».

«Це дуже важлива перемога, яка дозволить притягти агресора до відповідальності через вкрадені активи. Вартість захоплення Криму для Росії буде постійно зростати завдяки діям міжнародної спільноти і України. Рішення трибуналу – важливий крок у цьому напрямі», – цитує прес-служба «Нафтогазу» голову правління компанії Андрія Коболєва.

За його словами, вартість втрачених від анексії Криму активів компанія оцінює в майже п’ять мільярдів доларів.

Як йдеться в повідомленні «Нафтогазу», Арбітражний трибунал дійшов висновку, що дії Росії були незаконними і порушили двосторонню угоду між Україною й Росією про взаємний захист інвестицій, за якою Москва має поважати і захищати українські активи, включно з тими, що перебувають у Криму.

Як повідомлялося, Нафтогаз ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації «Про сприяння та взаємний захист інвестицій», більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода. Постійний третейський суд у Гаазі провів слухання щодо юрисдикції у травні 2018 року.

Арбітражне провадження проти Російської Федерації спільно з материнською компанією ініціювали шість підприємств групи Нафтогаз: ДАТ «Чорноморнафтогаз», АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Лікво», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта» та ДК «Газ України».