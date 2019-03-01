Суд у Гаазі визнав, що РФ незаконно захопила активи НАК «Нафтогазу» в Криму



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Міжнародний трибунал постановив, що Російська Федерація є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу в Криму

Росія порушила угоду про захист інвестицій, - суд

Третейський суд у Гаазі визначив, що Російська Федерація порушила угоду про захист інвестицій, експропріювавши активи НАК «Нафтогаз України» в Криму. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

«Постійна палата третейського суду в Гаазі визнала, що Росія порушила угоду про захист інвестицій, експропріювавши активи НАК «Нафтогаз України» та її дочірніх підприємств у Криму», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міжнародний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу і постановив, що Російська Федерація, відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією, є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу в Криму.

«Це дуже важлива перемога, яка дозволить притягти агресора до відповідальності через вкрадені активи. Вартість захоплення Криму для Росії буде постійно зростати завдяки діям міжнародної спільноти і України. Рішення трибуналу – важливий крок у цьому напрямі», - зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

За його словами, Нафтогаз володів енергетичними активами у Криму і був однією з основних мішеней Російської Федерації, коли та конфісковувала українські активи після незаконного вторгнення та окупації півострова в 2014 році.

Арбітражний трибунал дійшов висновку, що дії Російської Федерації проти «Нафтогазу» були незаконними та порушили двосторонню угоду між Україною та Росією про взаємний захист інвестицій, за якою Росія має поважати і захищати українські активи, включно з тими, що знаходяться в Криму.

Цим рішенням трибунал не визначив суми збитків Нафтогазу. Розмір збитків буде встановлено на наступному етапі процесу. Експерти Нафтогазу оцінюють вартість експропрійованих у Криму активів щонайменше у 5 млрд дол. США.

Як повідомлялося, Нафтогаз ініціював арбітражне провадження проти Російської Федерації у жовтні 2016 року відповідно до Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації «Про сприяння та взаємний захист інвестицій», більш відомої як українсько-російська інвестиційна угода. Постійний третейський суд у Гаазі провів слухання щодо юрисдикції у травні 2018 року.

Арбітражне провадження проти Російської Федерації спільно з материнською компанією ініціювали шість підприємств групи Нафтогаз: ДАТ «Чорноморнафтогаз», АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Лікво», АТ «Укргазвидобування», АТ «Укртранснафта» та ДК «Газ України».