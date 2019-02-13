Росія оголосила в міжнародний розшук члена Меджлісу Барієва



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Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв Фото: crimeahrg.org

Стосовно Барієва в Криму порушено кримінальну справу за «публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням ЗМІ»

Голову правління Кримськотатарського ресурсного центру, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва російські окупаційні власті Криму оголосили в міжнародний розшук. Про це йдеться у постанові «Верховного суду» Криму від 29 січня 2019 року, повідомляє «Кримська правозахисна група».

У також зазначено, що стосовно Барієва в Криму порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 280.1 КК РФ (Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, вчинені з використанням засобів масової інформації) та винесено постанову про притягнення Барієва як обвинувачуваного.

«Київський районний суд «Сімферополя 24 грудня 2018 обрав Барієву запобіжний захід у вигляді «взяття під варту терміном на 2 місяці з моменту екстрадиції на територію Російської Федерації або з моменту затримання на території Російської Федерації».

«Верховний суд» Криму під головуванням А.Н. Осоченко залишив дане рішення в силі.

Як повідомлялось, 14 лютого 2019, у четвер, о 12:00, у прес-центрі ІА «Главком» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) Кримськотатарський Ресурсний Центр організовує прес-брифінг з нагоди оголошення в окупованому Криму Голови КРЦ, члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва в міжнародний розшук. Під час заходу Барієв розповість про подробиці і деталі незаконних рішень окупаційних судів, а також про методи подальших дій.