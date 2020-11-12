«Суперечить Мінську»: у Путіна відреагували на мирний план України щодо Донбасу

Гризлов назвав проєкт плану «імітацією переговорного процесу»

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов вважає, що поданий Україною «план Кравчука» щодо врегулювання військового конфлікту на сході країни суперечить Мінським угодам.

Гризлов назвав проєкт плану «імітацією переговорного процесу», пише «Риа Новости».

«Відбулося чергове засідання контактної групи, до якого українська сторона повинна була підготувати проєкт плану дій щодо врегулювання конфлікту відповідно до Мінських угод. Натомість українська делегація представила зовсім інший проєкт. Представлені Україною пропозиції повністю суперечать Мінським угодам і нормандським обіцянкам України. Це не проєкт спільних дій, це проєкт, спрямований на ревізію Мінських угод», – заявив Гризлов.

Він вважає, що це «чергова імітація переговорного процесу», зроблена тільки для того, щоб скликати черговий саміт «нормандського формату».

Також Гризлова обурило те, що, нібито, Україна «категорично відмовилася передбачати будь-які гарантії зі свого боку щодо виконання плану дій, відмовившись від зобов'язання затвердити узгоджений варіант цього документа постановою Верховної Ради».

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

До слова, Кравчук у ТКГ закликав окупантів провести обмін полоненими до кінця року.

Як відомо, 5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».