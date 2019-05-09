Росія погодилася відкрити Польщі доступ до фрагментів Ту-154 Качинського



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Літак Ту-154М розбився 10 квітня 2010 року, неподалік летовища «Сєвєрний», що поблизу Смоленська

СК Росії відкриють для польських представників доступ до агрегатів, підвузлів і конструктивних елементів «Ту-154М»

Російське слідство схвалило запит від Польщі на огляд уламків президентського літака польського президента Леха Качинського, доступ до фрагментів відкриють наприкінці травня.

Про це повідомляється на сайті Слідкому РФ.

«Наприкінці березня цього року слідком РФ схвалив запит від компетентних органів Республіки Польща на черговий огляд уламків польського президентського літака Ту-154М. Згідно з досягнутою домовленістю, наприкінці травня поточного року співробітники СК Росії відкриють для польських представників доступ до агрегатів, підвузлів і конструктивних елементів «Ту-154М», що зберігаються в Смоленську на аеродромі Смоленськ (Північний)», — йдеться у повідомленні.

При цьому уламки Ту-154М продовжують носити статус речових доказів, розслідування на сьогодні не завершено.

Нагадаємо, дев'ять років назад під Смоленськом в Росії розбився літак з представницькою польською делегацією, тоді загинуло майже все вище керівництво Польщі, зокрема й президент Лех Качинський.