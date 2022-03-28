Росія поквиталася за санкції і конфіскувала брендові швейцарські годинники

Росія була 17-м за величиною експортним ринком швейцарських годинників у 2021 році

Росія була 17-м за величиною експортним ринком швейцарських годинників у 2021 році

У МЗС Швейцарії такі кроки назвали свавільним репресивним заходом

Федеральна служба безпеки Росії вилучила в Москві годинники Audemars Piguet на мільйони доларів у відплату за швейцарські санкції, які забороняють експорт предметів розкоші. Про це повідомляє швейцарська газета NZZ am Sonntag, яку цитує Bloomberg.

Брендові годинники були вилучені з місцевих складів швейцарської фірми.

Російська влада назвала митні правопорушення причиною вилучення годинників Audemars Piguet. Водночас представники швейцарського міністерства закордонних справ заявили, що цей крок «скоріше за все був свавільним репресивним заходом у відповідь на санкції».

Додамо, що компанія Audemars Piguet 8 березня припинила експорт до Росії та роздрібні операції у РФ.

Довідково. Audemars Piguet є одним із трьох найбільших незалежних швейцарських годинникових брендів разом із Patek Philippe та Rolex.

За даними Федерації швейцарської годинникової промисловості, Росія була 17-м за величиною експортним ринком швейцарських годинників у 2021 році, на яку припадало 260 млн франків ($278 млн).