Росія продовжує перекидати військову техніку та авіацію в анексований Крим



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Біля Севастополя зафіксовано 24 винищувачі — 16 літаків Су-27 та 8 МіГ-29

РФ продовжує посилювати мілітаризацію анексованого Криму, перекидаючи туди авіацію на іншу військову техніку.

Про це повідомляє міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

На супутникових знімках стоянок аеродрому «Бельбек» біля Севастополя зафіксовано 24 винищувачі — 16 літаків Су-27 та 8 МіГ-29, а також близько 150 одиниць спеціальної автомобільної та військової техніки.

«За оцінками фахівців, збільшення кількості стоянок літаків та місць зберігання авіаційного озброєння на військовій частині аеродрому може бути використано для підвищення можливостей з прийому бойової авіації, у тому числі стратегічної», — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що такі дії РФ вкотре продемонстрували, що російська влада розглядає анексований Крим лише як чергову військову базу.

«Мілітаризація Кримського півострову призводить до незворотної шкоди навколишньому середовищу та збитків для цивільного населення, що проживає на цій території», — зазначили у МінТОТ.

Нагадаємо, Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не вестися на російські фейки і вкиди, які в останні дні масово тиражуються в соцмережах та деяких ЗМІ.