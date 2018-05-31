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    Думки вголос

    Агресія Росії щодо України в Азовському морі: навіщо це потрібно Кремлю

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Агресія Росії щодо України в Азовському морі: навіщо це потрібно Кремлю

    Ми в черговий раз стоїмо на порозі масованого тиску з боку Кремля на Україну

    Мовою оригіналу

    Нынешняя агрессия России в Азовском море и блокирование украинских портов, по нашему, группы ИС, мнению – «многоходовочка» в духе Кремля, основанная на шантаже Киева для решения стратегических вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности черноморской военной базы РФ - оккупированного Крыма.

    Логика проста. Блокирование портов прогнозируемо повлечет многомиллионные убытки для украинской экономики и потерю тысяч рабочих мест в Запорожской и Донецкой областях (как работа портов, рыбаки, так и все сектора, которые завязаны на морской экспорт-импорт). Усложнение и удорожание логистики, и, как следствие, удар по конкурентоспособности украинского бизнеса – важный для РФ фактор для дестабилизации ситуации в регионе. С последующим выходом на Киев – «во всем виновата нынешняя украинская власть».

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    Параллельно мы видим раскручивание Москвой карты «украинской террористической угрозы» для Крыма (месседж для Запада), и попытки дестабилизации ситуации в Херсонской области (месседж для «киевской хунты»).

    Зачем это нужно Путину?

    Наиболее очевидный ответ – под любым предлогом усадить Киев за стол переговоров и попытаться выбить из него возобновление водоснабжения Крыма. Для оккупантов – это очень большая проблема. Анализ ИС-Крым по этому поводу – по ссылке: 
    https://flot2017.com/…/shantazh-kremlya-priazovskie-porty-v…

    …Мы в очередной раз стоим на пороге массированного давления со стороны Кремля по всем направлениям – политическому и военному, экономическому, «гуманитарному», с использованием всех средств российских спецслужб – от агентуры в регионах и украинском политикуме, до проплаченных «друзей России» в международных организациях. Агрессия россиян в Азовском море – далеко не первая подлая попытка РФ всадить нож в спину Украине. Боюсь, и не последняя…

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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