Росія пропонувала Чийгозу $3 млн, щоб він став кримським «Кадировим»



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Фото: Главком Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу

Окупаційна влада Криму намагалися купити Чийгоза після анексії півострова

Після анексії Криму підконтрольна Кремлю влада намагалася «купити» теперішнього заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це заявив він сам в інтерв’ю українському виданню «Гордон».

«Коли анексія сталася і вони довго намагалися мене купити, я часто згадував цей несподівано теплий прийом на російському кордоні. Думаю, уже у 2012-му була установка, кого з кримських татар «промацувати» щодо зговірливості. Хоча в самому Криму ніколи не зіштовхувався з російськими спецслужбами, але був під постійним наглядом СБУ», – сказав Чийгоз.

Він уточив, що підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов, представник президента Росії на півострові у 2014 – 2016 роках Олег Белавенцев та колишній перший віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв навесні 2014-го кілька разів запрошували його до себе.

«Говорили, що готові зі мною співпрацювати: мовляв, (один із лідерів кримськотатарського народу) Мустафа Джемілєв зі своєї позиції не зійде, але у вас не менший авторитет у народі... загалом, дрібні, дешеві протиставлення влаштовували», – розповів Чийгоз.

За словами заступника голови Меджлісу, йому пропонували близько 3 мільйонів доларів.

«Сказали: «Ахтеме-ага, ви – яскрава, шанована особистість серед кримських татар, жорсткий борець, а нам потрібен свій (голова Чечні) Рамзан Кадиров у Криму». Хотіли, щоб я таку роль виконував. І гроші пропонували… Першого разу пропонували приблизно $3 мільйони. Цифру мені особисто Аксьонов і Белавенцев озвучили», – стверджує Чийгоз.

Нагадаємо, у вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза до восьми років колонії. Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Його звинувачували в організації масових заворушень.

25 жовтня 2017 року російська влада звільнила й передала Туреччині Ахтема Чийгоза разом із іншим кримськотатарським діячем Ільмі Умеровим. Пізніше звільнені лідери Меджлісу кримськотатарського народу приїхали до Києва.

13 березня Чийгоз у ПАРЄ розповів про репресії проти кримських татар в Криму.