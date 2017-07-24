Росія розгорнула в окупованому Криму другий дивізіон комплексів С-400

Перший в окупованому Криму дивізіон С-400 був розгорнутий рік тому

Новий, другий на окупованому Росією Кримському півострові, дивізіон зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 «Тріумф» заступив на бойове чергування з протиповітряної оборони в суботу в Севастополі. «З сьогоднішнього дня все угруповання протиповітряної оборони Криму оснащене … зенітно-ракетною системою С-400», - цитує



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Перший в окупованому Криму дивізіон С-400 був розгорнутий рік тому

Новий, другий на окупованому Росією Кримському півострові, дивізіон зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400 «Тріумф» заступив на бойове чергування з протиповітряної оборони в суботу в Севастополі.

«З сьогоднішнього дня все угруповання протиповітряної оборони Криму оснащене … зенітно-ракетною системою С-400», - цитує російський «Інтерфакс» командувача Четвертої армії ВПС РФ і ППО генерал-лейтенанта Віктора Севостьянова.

Рік тому в районі окупованої Феодосії був розгорнутий перший в Криму дивізіон С-400.

ЗРС дальньої дії С-400 «Тріумф» розробки і виробництва АТ «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії.

До слова, наприкінці минулого року в окупованому Криму кораблі РФ проводили масштабне навчання.