  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В окупованому Криму кораблі РФ проводять масштабне навчання

    У навчанні в Севастополі беруть участь понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії
    У четвер, 28 грудня, у Севастополі понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують питання, пов'язані з підготовкою до дальнього походу, застосуванням озброєння і технічних засобів. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії. «Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час
    • Вчора, 19:49
    • Розсилка

    У навчанні в Севастополі беруть участь понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії

    У четвер, 28 грудня, у Севастополі понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують питання, пов'язані з підготовкою до дальнього походу, застосуванням озброєння і технічних засобів. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії.

    «Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірсу, відпрацьовують прийоми протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

    Крім цього, вирішуються завдання повсякденної організації служби, побуту та відпочинку екіпажу, підготовки корабля до прийому зброї і плавання в морі.

    «Основними завданнями в 2018 навчальному році для корабельних з'єднань Чорноморського флоту є забезпечення прийому в бойовий склад ЧФ нових кораблів, а також виконання завдань у складі постійного з'єднання ВМФ у Середземному морі», – зазначили у прес-службі.

    Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України називають незаконними російські військові навчання, що проводяться в анексованому Криму.

    Джерело: Крим.Реалії

    Читайте також
    Крим Росія окупанти в Криму Чорне море військові навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ