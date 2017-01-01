В окупованому Криму кораблі РФ проводять масштабне навчання

У навчанні в Севастополі беруть участь понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії

У четвер, 28 грудня, у Севастополі понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують питання, пов'язані з підготовкою до дальнього походу, застосуванням озброєння і технічних засобів. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії. «Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час



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У навчанні в Севастополі беруть участь понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії

У четвер, 28 грудня, у Севастополі понад 40 корабельних екіпажів Чорноморського флоту Росії відпрацьовують питання, пов'язані з підготовкою до дальнього походу, застосуванням озброєння і технічних засобів. Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії.

«Екіпажі проходять навчання з боротьби за живучість корабля під час стоянки біля пірсу, відпрацьовують прийоми протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, вирішуються завдання повсякденної організації служби, побуту та відпочинку екіпажу, підготовки корабля до прийому зброї і плавання в морі.

«Основними завданнями в 2018 навчальному році для корабельних з'єднань Чорноморського флоту є забезпечення прийому в бойовий склад ЧФ нових кораблів, а також виконання завдань у складі постійного з'єднання ВМФ у Середземному морі», – зазначили у прес-службі.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України називають незаконними російські військові навчання, що проводяться в анексованому Криму.

Джерело: Крим.Реалії