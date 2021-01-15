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    Росія слідом за США виходить з Договору про відкрите небо

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    МЗС РФ повідомило про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з&nbsp;Договору з відкритого неба - Росія слідом за США виходить з Договору про відкрите небо
    МЗС РФ повідомило про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з Договору з відкритого неба
    Фото: WikiVisually

    США вийшли з Договору про відкрите небо у листопаді 2020 року

    Росія починає процедуру щодо виходу з Договору про відкрите небо після відповідного рішення США.

    Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ.

    Як заявили у російському МЗС, вихід США з договору «істотно порушив баланс інтересів» держав-учасниць, а союзники США не підтримали пропозиції Москви з підтримки його життєздатності в нових умовах.

    «У зв’язку з відсутністю прогресу в справі усунення перешкод для продовження функціонування договору в нових умовах МЗС Росії уповноважене заявити про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з Договору з відкритого неба», - йдеться в повідомленні МЗС.

    США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо в листопаді 2020 року. Про свій намір покинути цю угоду президент США Дональд Трамп заявив наприкінці травня 2020 року, рівно за шість місяців до виходу з неї, відповідно до умов договору. Трамп заявив, що США не будуть брати участь в договорі, поки Росія не буде дотримуватися угоди.

    Основною причиною виходу з договору стали порушення з боку Росії, а також висновок комісії про недоцільність участі США в цій угоді.

    Договір з відкритого неба – багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі в тому числі США, РФ та Україною. Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями.

    Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого – забезпечити можливість учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Україна ратифікувала договір 2 березня 2000 року. Угода набула чинності 1 січня 2002 року. 

    Теги: МЗС Росія США авіація
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