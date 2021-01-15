Росія слідом за США виходить з Договору про відкрите небо

МЗС РФ повідомило про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з Договору з відкритого неба

США вийшли з Договору про відкрите небо у листопаді 2020 року

Росія починає процедуру щодо виходу з Договору про відкрите небо після відповідного рішення США.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ.

Як заявили у російському МЗС, вихід США з договору «істотно порушив баланс інтересів» держав-учасниць, а союзники США не підтримали пропозиції Москви з підтримки його життєздатності в нових умовах.

«У зв’язку з відсутністю прогресу в справі усунення перешкод для продовження функціонування договору в нових умовах МЗС Росії уповноважене заявити про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу Російської Федерації з Договору з відкритого неба», - йдеться в повідомленні МЗС.

США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо в листопаді 2020 року. Про свій намір покинути цю угоду президент США Дональд Трамп заявив наприкінці травня 2020 року, рівно за шість місяців до виходу з неї, відповідно до умов договору. Трамп заявив, що США не будуть брати участь в договорі, поки Росія не буде дотримуватися угоди.

Основною причиною виходу з договору стали порушення з боку Росії, а також висновок комісії про недоцільність участі США в цій угоді.

Договір з відкритого неба – багатостороння міжнародна угода, підписана 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі в тому числі США, РФ та Україною. Метою договору є сприяння зміцненню довіри між державами через удосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю та за дотриманням чинних договорів у галузі контролю над озброєннями.

Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого – забезпечити можливість учасникам здійснювати обльоти територій один одного. Україна ратифікувала договір 2 березня 2000 року. Угода набула чинності 1 січня 2002 року.