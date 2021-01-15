Росія стрімко втрачає європейський ринок газу. Оприлюднені дані за 2020 рік

Загальна частка поставок російського газу до Європи впала на кілька відсотків

Перше півріччя на європейському газовому ринку стало для «Газпрому» провальним

Виробники-конкуренти зрідженого природного газу змусили «Газпром» потіснитися на ринку Європи, пише «Коммерсант».

Хоча російський трубопровідний газ поки залишається лідером у ЄС, загальна частка поставок компанії в європейському споживанні впала з 36 % у 2019 році до 33% у 2020-му.

Щоб утримати частку ринку Західної Європи, російський газовий монополіст майже вдвічі наростив продажі на своєму електронному торговельному майданчику. Найчастіше компанія пропонувала ціну нижче спотових значень на європейських хабах.

Водночас скорочення частки «Газпрому» відбулося не за рахунок російських виробників ЗПГ. За словами Катерини Колбікової із Vygon Consulting, частка російського скрапленого газу із заводу НОВАТЕК «Ямал ЗПГ» у європейському споживанні за рік майже не змінилася і склала до 3,3% (у 2019 році вона була на рівні 3,5%).

Основний внесок у зниження частки «Газпрому» на європейському газовому ринку внесло провальне перше півріччя. Тоді проти російської компанії зіграла його власна контрактна модель, у якій істотну частку мають угоди з тривалим лагом зміни цін, зазначає видання. Через таку особливість ціни за контрактами «Газпрому» виявлялися вище спотових, і європейські покупці вважали за краще закуповувати ЗПГ, зазначив експерт з енергетики Сергій Капітонов.

Однак схожа модель може, навпаки, допомогти «Газпрому» відновити позиції у 2021 році, оскільки спотові ціни тестують локальні максимуми через аномальні морози. На такому тлі ціни за контрактами «Газпрому» виглядають більш привабливими. Крім того, російського газового монополіста може підтримати відновлення азіатських економік, зокрема Китаю. У результаті Азія може забрати надлишки ЗПГ і знизити конкуренцію в Європі.

Нагадаємо, вартість природного газу на голландському хабі TTF за контрактом day-ahead (на день уперед) досягла позначки 21,3 євро/МВт-год, що є рекордним показником за останні два роки.