Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі загрожує енергетичній безпеці, – ПЕАУ

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року

За даними ТСК Ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку

Зняття заборони на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі суперечить національним інтересам та ставить під загрозу енергетичної безпеки України.

Про це йдеться в заяві Першої енергетичної асоціації України.

«Країна добре пам’ятає, яке збурення і шкоду наніс імпорт електроенергії восени минулого року з Росії. Асоціація вважає, що зняття заборони на імпорт е/е з РФ та Білорусі зашкодить національним інтересам держави і в цілому є загрозою українській енергетичній безпеці», – йдеться в заяві асоціації.

В ПЕАУ переконані, що постачання дешевого струму в перспективі може призвести до залежності енергосистеми України від графіків поставок з Росії і Білорусі одночасно з ростом профіциту потужностей по генерації всередині нашої держави.

«Асоціація виступає за диверсифікацію поставок електроенергії, але не за рахунок поставок з країни-агресора. Шлях України до лібералізації ринку електричної енергії лежить через приєднання ОЕС до загальноєвропейської мережі», – заявили в Асоціації.

Крім того, за оцінками ПЕАУ, в рамках євроінтеграційного вектору Україна має забезпечити проведення скоординованих аукціонів по розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач, що спростить доступ до ринку для учасників з суміжних держав-членів ЄС.

Нагадаємо, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються в 3 млрд грн.

За даними ТСК Верховної Ради, саме імпорт з Росії став основною причиною найбільшої за роки незалежності кризи на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

В грудні 2020 року НКРЕКП зняла обмеження на імпорт, а НЕК «Укренерго» продало доступ до міждержавних електромереж для імпорт з Білорусі упродовж 2021 року.