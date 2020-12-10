Доходи «Газпрому» катастрофічно падають: скільки за рік втратила Росія

Також за десять місяців доходи РФ від продажу нафтопродуктів знизилися на 32% в річному вираженні

Доходи російського монополіста «Газпром» від експорту газу за січень-жовтень цього року впали на 44,4% (до 19,038 мільярда доларів) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це пише російська агенція «ТАСС» з посиланням на дані Федеральної митної служби (ФТС) РФ.

«Фізичний експорт газу впав на 11,4% (до 159 мільярдів кубометрів). У жовтні середня експортна вартість поставок склала 145 доларів за тисячу кубометрів, збільшившись з 123 доларів у вересні», - йдеться в повідомленні.

Доходи компаній Sakhalin Energy і «Ямал СПГ» від експорту зрідженого природного газу (СПГ) скоротилися на 14,9%. Однак загальний обсяг поставок СПГ з Росії за січень-жовтень зріс на 1,8% (до 57,1 мільйона кубометрів).

За десять місяців доходи РФ від продажу нафтопродуктів знизилися на 32% в річному вираженні, від бензину - на 9,2%, від дизельного палива - на 30%.

Додамо, що США розширили санкції проти «Північного потоку-2», яким опікується «Газпром». Зазначається, що нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві «Північного потоку-2».

Разом з тим у жовтні транзит «Газпрому» через Україну збільшився до максимуму.

Нагадаємо, що «Газпром» замовив у «Нафтогазу» нові потужності для транзиту.