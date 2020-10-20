США розширили санкції проти «Північного потоку-2»



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Обмежувальні заходи будуть застосовуватися і до компаній, які будуть надавати послуги або фінансування «для модернізації або установки обладнання» на кораблі, які можуть бути задіяні в проєкті

Нові санкційні заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві «Північного потоку-2»

Державний департамент США розширив санкції проти «Північного потоку-2», щоб перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на директиву Держдепу.

Зазначається, що нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві «Північного потоку-2».

Згідно з документом, обмежувальні заходи будуть застосовуватися і до компаній, які будуть надавати послуги або фінансування «для модернізації або установки обладнання» на кораблі, які можуть бути задіяні в проєкті.

До відома, введені наприкінці минулого року санкції, що стосувалися кораблів-трубоукладачів «Північного потоку-2», зупинили будівництво трубопроводу вартістю $10,5 млрд, який призначений для транспортування російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.

Нагадаємо, на початку жовтня Польща завдала нищівного удару по «Північному потоку-2»: «Газпром» оштрафовано на $7,6 млрд.

До слова, 1 жовтня Данія дозволила експлуатацію «Північного потоку-2».

Як повідомлялося 23 вересня, міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IG P&I) відмовилася надавати страхове покриття суднам, які можуть брати участь в будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

США працюють над створенням коаліції проти «Північного потоку-2».

7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2».