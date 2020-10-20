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    США розширили санкції проти «Північного потоку-2»

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    Обмежувальні заходи будуть застосовуватися і до компаній, які будуть надавати послуги або фінансування &laquo;для модернізації або установки обладнання&raquo; на кораблі, які можуть бути задіяні в проєкті - США розширили санкції проти «Північного потоку-2»
    Обмежувальні заходи будуть застосовуватися і до компаній, які будуть надавати послуги або фінансування «для модернізації або установки обладнання» на кораблі, які можуть бути задіяні в проєкті

    Нові санкційні заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві «Північного потоку-2»

    Державний департамент США розширив санкції проти «Північного потоку-2», щоб перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на директиву Держдепу.

    Зазначається, що нові заходи спрямовані на компанії, які надаватимуть послуги або фінансування для суден, що працюють на будівництві «Північного потоку-2».

    Згідно з документом, обмежувальні заходи будуть застосовуватися і до компаній, які будуть надавати послуги або фінансування «для модернізації або установки обладнання» на кораблі, які можуть бути задіяні в проєкті.

    До відома, введені наприкінці минулого року санкції, що стосувалися кораблів-трубоукладачів «Північного потоку-2», зупинили будівництво трубопроводу вартістю $10,5 млрд, який призначений для транспортування російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.

    Нагадаємо, на початку жовтня Польща завдала нищівного удару по «Північному потоку-2»: «Газпром» оштрафовано на $7,6 млрд.

    До слова, 1 жовтня Данія дозволила експлуатацію «Північного потоку-2».

    Як повідомлялося 23 вересня, міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (IG P&I) відмовилася надавати страхове покриття суднам, які можуть брати участь в будівництві російського газопроводу «Північний потік-2».

    США працюють над створенням коаліції проти «Північного потоку-2».

    7 вересня міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що готова до обговорення санкцій проти Росії, в тому числі й щодо недобудованого газопроводу «Північний потік-2».

    До слова, 7 вересня президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва «Північного потоку-2» через отруєння Навального.

    9 вересня, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, заявив, що події в Білорусі та отруєння російського опозиціонера Олексія Навального є останнім сигналом тривоги для того, щоб Німеччина зупинила будівництво газопроводу «Північний потік-2». 

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