Росія висилає двох шведських дипломатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Росія попросила двох шведських дипломатів покинути країну», - заявив прес-секретар МЗС Швеції Патрік Нільсон

У МЗС Швеції повідомили про рішення Росії вислати з країни двох шведських дипломатів.

Про це пише газета Expressen.

«Росія попросила двох шведських дипломатів покинути країну», - сказав виданню прес-секретар МЗС Швеції Патрік Нільсон.

Водночас офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова утрималася від коментарів стосовно цієї інформації. «Ці питання не потребують нашого коментаря. Але, не вдаючись у глибину цієї проблеми, я можу сказати, що у вашому запитанні міститься глобальна відповідь: мова йде про фразу «у відповідь», - сказала Захарова на брифінгу для журналістів у середу.

Так вона прокоментувала інформацію про те, що МЗС Росії прийняв рішення вислати з країни двох шведських дипломатів у відповідь на відмову у видачі дипломатичних віз декільком співробітникам російського посольства в Стокгольмі.

Як відомо, наприкінці лютого Служба держбезпеки Швеції затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Джерело: Интерфакс