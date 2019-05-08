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    Росія висилає двох шведських дипломатів

    • Розсилка
    Росія висилає двох шведських дипломатів

    «Росія попросила двох шведських дипломатів покинути країну», - заявив прес-секретар МЗС Швеції Патрік Нільсон

    У МЗС Швеції повідомили про рішення Росії вислати з країни двох шведських дипломатів.

    Про це пише газета Expressen.

    «Росія попросила двох шведських дипломатів покинути країну», - сказав виданню прес-секретар МЗС Швеції Патрік Нільсон.

    Водночас офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова утрималася від коментарів стосовно цієї інформації. «Ці питання не потребують нашого коментаря. Але, не вдаючись у глибину цієї проблеми, я можу сказати, що у вашому запитанні міститься глобальна відповідь: мова йде про фразу «у відповідь», - сказала Захарова на брифінгу для журналістів у середу.

    Так вона прокоментувала інформацію про те, що МЗС Росії прийняв рішення вислати з країни двох шведських дипломатів у відповідь на відмову у видачі дипломатичних віз декільком співробітникам російського посольства в Стокгольмі.

    Як відомо, наприкінці лютого Служба держбезпеки Швеції затримала чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. 

    Джерело: Интерфакс

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