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    У Швеції арештували підозрюваного у шпигунстві на Росію

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    У Швеції арештували підозрюваного у шпигунстві на Росію

    Ймовірний шпигун своєї вини не визнає

    Окружний суд Стокгольма у п’ятницю, 1 березня, арештував чоловіка, затриманого за підозрою у шпигунстві на Росію.

    Про це повідомляє видання Expressen.

    «Існує ризик того, що підозрюваний знищить докази чи ускладнить проведення слідства у будь-який інший спосіб», - заявив прокурор Матс Льюнгквіст.

    Прокурор виступив з вимогою накласти низку обмежень на підозрюваного під час арешту.

    Ймовірний шпигун своєї вини не визнає.

    Як відомо, у вівторок поліція безпеки Швеції затримала підозрюваного у зборі розвідданих на користь Росії. Його затримали у барі в центрі Стокгольма, де в нього мала відбутися зустріч з російським агентом.

    45-річний підозрюваний займався дослідженнями в університеті Чальмерса в Гетеборзі, а останнім часом працював незалежним ІТ-консультантом у Volvo.

    Джерело: Європейська правда

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