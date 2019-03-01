У Швеції арештували підозрюваного у шпигунстві на Росію



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Ймовірний шпигун своєї вини не визнає

Окружний суд Стокгольма у п’ятницю, 1 березня, арештував чоловіка, затриманого за підозрою у шпигунстві на Росію.

Про це повідомляє видання Expressen.

«Існує ризик того, що підозрюваний знищить докази чи ускладнить проведення слідства у будь-який інший спосіб», - заявив прокурор Матс Льюнгквіст.

Прокурор виступив з вимогою накласти низку обмежень на підозрюваного під час арешту.

Ймовірний шпигун своєї вини не визнає.

Як відомо, у вівторок поліція безпеки Швеції затримала підозрюваного у зборі розвідданих на користь Росії. Його затримали у барі в центрі Стокгольма, де в нього мала відбутися зустріч з російським агентом.

45-річний підозрюваний займався дослідженнями в університеті Чальмерса в Гетеборзі, а останнім часом працював незалежним ІТ-консультантом у Volvo.

Джерело: Європейська правда