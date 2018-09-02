Росія виставила військових на адмінмежі з анексованим Кримом



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Прикордонники зафіксували штучні черги на адмінмежі у пункті пропуску «Чонгар» з боку півострова

На адмінмежі з анексованим Кримом російські прикордонники додатково виставили для контролю військових. Це викликало значні черги на пункті пропуску.

Про це йдеться у повідомленні Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби.

У ДПСУ зазначають, що зафіксували штучні черги на адмінмежі у пункті пропуску «Чонгар» з боку півострова.

«Зазвичай на мосту безпосередньо на адмінмежі пропуск автівок здійснюється окупантами за допомогою світлофору та шлагбауму, але сьогодні вони виставили там для контролю додатково військових», — йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними прикордонників, жодних причин для затримок не було, так як в середньому за добу через КПВВ «Чонгар» у бік Криму перетинає близько 400-500 автівок.

«Майже половина транспортних засобів, які перетинають адмінмежу за всю добу, одразу стояли у черзі, створеною окупантами», — стверджують прикордонники.