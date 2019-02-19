Росія визнала, що санкції України завдали їй величезних збитків



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Експерти оцінюють збиток РФ від санкцій у $6,3 млрд в рік

Проти російських товарів діють 159 обмежень у 62 країнах

Україна ввійшла до трійки лідерів за кількістю обмежень проти Росії і за обсягом збитків, пропустивши вперед тільки ЄС і США.

Про це йдеться в матеріалах Мінекономрозвитку РФ, передає РБК.

Обмежувальні заходи, введені проти російських товарів за кордоном, завдали економіці Росії збитків у $6,3 млрд. Лідером за кількістю введених обмежень щодо російських товарів став Євросоюз (25), на другому місці — Україна (22), далі йдуть Індія (16), Білорусь (13), Туреччина (12) і США (9).

Однак за збитком для економіки Росії розподіл країн вийшов іншим: на першому місці — ЄС ($2,4 млрд), на другому — США ($1,1 млрд), на третьому — Україна ($775 млн).

За ними йдуть Туреччина ($713 млн), Індія ($377 млн), Іран ($320 млн) і Китай ($174 млн).

Незважаючи на те, що Білорусь, за даними Мінекономіки, ввела проти російських товарів порівняно велику кількість обмежувальних заходів, передбачуваний збиток від них становив всього $42 млн.

Найбільших втрат від захисних заходів зазнав металургійний сектор — майже $4 млрд, на другому місці сільськогосподарська промисловість — $1,1 млрд, а замикає трійку хімічна промисловість, яка зазнала втрат у розмірі $640 млн. Всього проти російських товарів введено 159 обмежувальних заходів у 62 країнах.