Росія втратила 50% можливостей для шпигунства в Європі, – МІ6

За даними розвідки, Росія суттєво втратила потенціал у боях в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські держави видворили сотні російських розвідників, що вдвічі скоротило шпигунські можливості РФ. Про це сказав у коментарі CNN директор британського розвідувальної служби МІ6 Річард Мур.

Країни ЄС видворили на північ понад 400 офіцерів російських розвідомств, які діяли під дипломатичним прикриттям. Багато хто маскувався під пересічних громадян.

«І ми, у Великій Британії, оцінюємо, що таким чином Росія наполовину втратила свої колишні можливості шпигувати в Європі», – сказав Мур.

За його словами, в останні кілька місяців також було виявлено і вислано цілу низку «нелегалів», або російських шпигунів, які маскувалися під звичайних громадян.

Водночас Мур висловив переконання, що Росія суттєво втратила потенціал у боях в Україні, і незабаром може вичерпати його практично повністю.

«Наша оцінка полягає в тому, що росіянам буде все важче залучати живу силу впродовж наступних кількох тижнів. Їм доведеться зробити паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь», – підкреслив очільник британської розвідки.

Серед переваг українських захисників він відзначив їхній високий моральний дух, а також отримання ЗСУ все більшої кількості сучасної західної зброї.

Нагадаємо, західні чиновники переконані, що Росія, швидше за все, почне новий великий наступ проти України на початку наступного року. Нова атака може включати спробу захопити Одесу.

Також раніше глава МЗС РФ Лавров заявив що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі «Л/ДНР». Цілями РФ тепер стали Херсонська область та Запорізька область також.