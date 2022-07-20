Яким маршрутом Росія краде українське зерно: оприлюднено дані розвідки

Росія перевезла 54 тис. тонн зерна з України до Сирії

Країна-окупантка Росія продовжує красти українське зерно. Українська розвідка встановила маршрут російських суден, які транспортують сільськогосподарську продукцію з окупованих територій. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Йдеться, зокрема, про російські суховантажні судна «Матрос Кошка» та «Матрос Пожинич».

«Судна «Матрос Кошка» та «Матрос Пожинич», які належать російській компанії «Crane Marine Contractor LLC» (Астрахань), з викраденою українським зерном (загальною масою 54 тис. тонн) 13 липня планували захід до порту Бейрут. Втім, ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв’язку з цим, судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, в подальшому з сирійської території українське зерно Росія планує доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

Також російські окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед планується встановити сполучення з Ростовом-на-Дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін не приховує факт викрадання росіянами зерна з України. В мережі з'явилося відео, де російський диктатор відповідає на питання журналістів після зустрічі з Ердоганом в Ірані та підіймає тему розблокування портів

Додамо, що раніше у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Також раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів». Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.